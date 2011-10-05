Нужен дизайн сайта для ювелирного магазина. Сайт должен быть в мягких тонах, сделанный со вкусом, ничего лишнего, оригинальный и креативный. Присылайте пожалуйста свои предложения и цены. Подробное ТЗ для выбранного исполнителя. спасибо. В личку пожалуйста ...
Нарисовать дизайн стоматологического сайта по ТЗ
Нужен красивый дизайн для стоматологической клинике сайта по тех.заданию. Главная страница, макет внутренней страница - деталировка. Желательно показать образцы работ. Нужно будет обрабатывать персонажей специально сфотографированных для этого проекта. Дальнейшая детализация задачи в скайпе - голосом. Отвечайте на проект указывайте портфель - если работы подойдут - я позвоню или напишу. Желательно как то указать стоимость работ.
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