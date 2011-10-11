Дизайн главной и вторичных страниц по шаблону

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок394 просмотра

Заказ нужно выполнить за 2 дня.

Нужно нарисовать главную. Эскиз того как это будет примерно выглядеть прикреплён к проекту.

Вторичная страница будет отличаться примерно на 10% от главной - не будет правого столбика.

Дизайн с градиентом и переходами цветов, изящный и красивый.

После выбора кандидата я дам логотипы и ссылку на старый сайт.

О трудоёмкости: На мой взгляд хороший дизайнер способен такое нарисовать на 2 часа.

Со всеми моими замечаниями уйдёт не более 8 часов, если, конечно, вы смыслите в веб-дизайне.

В данном заказе речь идёт только о дизайне. Если я буду доволен сотрудничеством, то закажу ещё и вёрстку за дополнительную плату.

Внимание: желательно умение пользоваться jabber или gtalk. Я предпочитаю общаться по jabber.

С моей стороны возможны указания на доделки и переделки, в разумных пределах. Посмотрите отзывы - все довольны, я доплачиваю, если работы оказывается больше, чем я обещал.

14 лет назад
skamenev
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$90
2 дня
Алина изначально выдала хороший вариант дизайна, а потом учла и воплотила все мои пожелания. Этому человеку можно доверять ответственную работу - подстроится под заказчика и сделает всё отлично. Результатом очень доволен!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Чётко ставит задачу, быстро комментирует выполненную работу. Оплата в срок и даже больше оговоренной суммы.

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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