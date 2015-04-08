Создать стильный эксклюзивный дизайн для сайта - интернет магазина по полам. Техническое задание во вложении.
Дизайн сайта Недвижимость
Шаблон такой:
Что мы хотим увидеть в шапке:
- шапка должна быть на флеше
- Шапка должна быть на весь экран не зависимо от разрешения.
- шапка должна быть в виде панорамы города Новосибирска. Можно рендеринг. Фотки с панорамами вышлю отдельно.
- Шапка вертикально должна быть не на весь экран, а на 15-20% от рабочей области первого экрана.
- Название Регион-Сибирь должно быть отрисовано каким-нибудь строгим солидным шрифтом. Название должно переливаться время от времени.
- В шапке должен быть текст "Аренда складов и офисов от собственника"
- В правой части телефон компании и чуть ниже нужно будет расположить симпатичный модуль показывающий погоду (можно чтобы он работал либо на основе Gismeteo либо Яндекс-погода).
Под шапкой должно быть меню:
- Меню должно быть многоуровневым горизонтальным. Оно будет располагаться под шапкой, либо встроенное в него. Желательно чтобы полоска меню так же переливалась или сами пункты меню. Например перелив проходил слева направо. И при наведении мышью чтобы так же были какие-то анимационные действия красивые.
- В меню можно добавить простые иконки, например: http://storage9.static.itmages.ru/i/11/1006/h_1317891531_9530475_3d744ba2ab.jpeg
Можно и без них.
Фон сайта: Только не белый! Лучше если Темно-голубой переходящий в светло-бежевый, можно светло-серый градиент. Или еще что-то подобное.
Под меню будет место для баннеров по центру страницы.
Если баннеров не будет, то все что ниже должно подтягиваться к шапке с меню.
Ниже пойдут три колонки с помещениями, вверху те что сдаются, дальше те, что уже сданы.
Под "помещениями" пойдет SEO-текст в две колонки.
Внизу стандартный футер.
------
Сейчас сайт такой - http://region-sibir.ru
К проекту прикрепил схему сайта. Панорамы, фотки нска можно скачать здесь: http://narod.yandex.ru/disk/27475977001/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0.rar
Остальные страницы отрисовать по подобию на основе созданного шаблона. Сроки - неделя.
Бюджет 5000 руб. Оплата на рублевый вебмани + жирный положительный отзыв в случае позитивного исхода сделки.
По всем вопросам можно в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Создать сайт на базе движка, купленного здесь http://www.shop-script.ru/. В один из базовых шаблонов внести индивидуальный дизайн (предложить 2 варианта), скорректировать меню, полностью настроить магазин на PHPshop, запустить.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется существующий каталог ноутбуков HP – tpshop.ru/hpprobook/ Хочется более красиво его оформить (строго по вайрфреймам, см. прикрепленные файлы) + сверстать. Шапка, подвал, примеры отображения блока товара и общую стилистику брать с ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен простой дизайн сайта поздравлений Поздравления-с-днем-рождения-в-стихах.рф на белом или светло-сером фоне, расположение блоков верстки такое же, как на одном из моих сайтов Поздравления-с-Юбилеем.рф (делал сам, уж как умею). Нужен не строгий дизайн, а к примеру ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен красивый дизайн для стоматологической клинике сайта по тех.заданию. Главная страница, макет внутренней страница - деталировка. Желательно показать образцы работ. Нужно будет обрабатывать персонажей специально сфотографированных для этого проекта. Дальнейшая детализация задачи в скайпе - ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен дизайн сайта для ювелирного магазина. Сайт должен быть в мягких тонах, сделанный со вкусом, ничего лишнего, оригинальный и креативный. Присылайте пожалуйста свои предложения и цены. Подробное ТЗ для выбранного исполнителя. спасибо. В личку пожалуйста ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется дизайн интернет магазина часов.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Пациент: http://vikarm.ru Нужно предложить что-то креативное на основе этого дизайна. Разные главная и внутренняя http://vikarm.ru/modelnaya-obuv.html Левый блок (лого, меню, логин и т.д.) не трогаем. Меняем правый блок. Нравится, как ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
В существующий дизайн внести ряд поправок - ряд технических моментов и пару вещей дорисовать. Ориентировочный срок работы 2 дня. Рассматриваются предложения только с портфолио.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать доработки по готовому дизайну и сделать дизайн письма задание в приложение от вас сроки и бюджетДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад