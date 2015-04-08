Дизайн сайта Недвижимость

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок300 просмотров

Шаблон такой:

Что мы хотим увидеть в шапке:

- шапка должна быть на флеше

- Шапка должна быть на весь экран не зависимо от разрешения.

- шапка должна быть в виде панорамы города Новосибирска. Можно рендеринг. Фотки с панорамами вышлю отдельно.

- Шапка вертикально должна быть не на весь экран, а на 15-20% от рабочей области первого экрана.

- Название Регион-Сибирь должно быть отрисовано каким-нибудь строгим солидным шрифтом. Название должно переливаться время от времени.

- В шапке должен быть текст "Аренда складов и офисов от собственника"

- В правой части телефон компании и чуть ниже нужно будет расположить симпатичный модуль показывающий погоду (можно чтобы он работал либо на основе Gismeteo либо Яндекс-погода).

Под шапкой должно быть меню:

- Меню должно быть многоуровневым горизонтальным. Оно будет располагаться под шапкой, либо встроенное в него. Желательно чтобы полоска меню так же переливалась или сами пункты меню. Например перелив проходил слева направо. И при наведении мышью чтобы так же были какие-то анимационные действия красивые.

- В меню можно добавить простые иконки, например: http://storage9.static.itmages.ru/i/11/1006/h_1317891531_9530475_3d744ba2ab.jpeg

Можно и без них.

Фон сайта: Только не белый! Лучше если Темно-голубой переходящий в светло-бежевый, можно светло-серый градиент. Или еще что-то подобное.

Под меню будет место для баннеров по центру страницы.

Если баннеров не будет, то все что ниже должно подтягиваться к шапке с меню.

Ниже пойдут три колонки с помещениями, вверху те что сдаются, дальше те, что уже сданы.

Под "помещениями" пойдет SEO-текст в две колонки.

Внизу стандартный футер.

------

Сейчас сайт такой - http://region-sibir.ru

К проекту прикрепил схему сайта. Панорамы, фотки нска можно скачать здесь: http://narod.yandex.ru/disk/27475977001/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0.rar

Остальные страницы отрисовать по подобию на основе созданного шаблона. Сроки - неделя.

Бюджет 5000 руб. Оплата на рублевый вебмани + жирный положительный отзыв в случае позитивного исхода сделки.

По всем вопросам можно в личку.

14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$155
7 дней
Все хорошо! Рекомендую данного исполнителя!
Рад сотруднечеству!

Заявки фрилансеров

istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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