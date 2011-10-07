Добрый день. Требуется создать шаблон для Drupal7. Сайт, который нравится http://agatrt.ru/. Особое внимание требуется уделить прокручивающемуся меню. Этот элемент обязателен, реализация на javascript(flash не предлагать). Просьба оценить по времени и стоимости.
Нужен дизайн промо страницы на очень высоком уров.
Добрый день!
Есть партнёрская программа (крупный агрегатор платежей по развлекательным веб-сайтам), нужен новый дизайн главной страницы (промо страницы или иначе страницы входа).
Элементов на этой промо странице очень мало, поэтому придётся работать в стиле "минимализм".
Подробности и существующий дизайн скину в личной переписке.
А теперь самое важное:
1. Давайте, пожалуйста, ссылки на портфолио и называйте примерную цену дизайна 1 главной страницы.
2. Прошу откликнуться толь ОЧЕНЬ хороших специалистов. Очень давно работаем веб-проектами и легко можем отличить хорошие рабты в портфолио, от средних и плохих, поэтому если не уверены в своих силах, лучше не оставляйте заявку.
3. Хорошие дизайны нужны постоянно, поэтому возможны и дальнейшие заказы.
Заявки фрилансеров
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