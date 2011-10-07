Нужен дизайн промо страницы на очень высоком уров.

Добрый день!

Есть партнёрская программа (крупный агрегатор платежей по развлекательным веб-сайтам), нужен новый дизайн главной страницы (промо страницы или иначе страницы входа).

Элементов на этой промо странице очень мало, поэтому придётся работать в стиле "минимализм".

Подробности и существующий дизайн скину в личной переписке.

А теперь самое важное:

1. Давайте, пожалуйста, ссылки на портфолио и называйте примерную цену дизайна 1 главной страницы.

2. Прошу откликнуться толь ОЧЕНЬ хороших специалистов. Очень давно работаем веб-проектами и легко можем отличить хорошие рабты в портфолио, от средних и плохих, поэтому если не уверены в своих силах, лучше не оставляйте заявку.

3. Хорошие дизайны нужны постоянно, поэтому возможны и дальнейшие заказы.