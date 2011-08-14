Lord-Freeman

Делаем веб-проект на нескольких языках. Нужен человек с азербайджанской sim-картой и знанием азербайджанского языка, чтобы протестировать сервис. Времени понадобится 10-20 минут. Никаких специальных знаний не требуется, нужно выполнить лишь пару простых действий. Оплата 350 ...
- $10Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть несколько продающих сайтов. Для них нужно сделать промо. Хотели бы переложить эту работу на фрилансера. Какие требования к промо: это будут баннеры (flash и gif анимация; ...Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужен модуль кросспостинга из DLE, на стену группы ВКонтакте. Т.е. есть группа, есть логин и пароль администратора группы, модуль должен используя эти данные публиковать автоматичски ссылку на новость в группу при публикации ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Добрый день! Прошу совета по attache картинок к письму при рассылке скриптом за небольшую плату (10$) и отзыв. Делаем новостную рассылку на сайте, автоматически. Хотим вставить изображение (логотип) в письмо. ...Веб-программирование3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Добрый день! Есть партнёрская программа (крупный агрегатор платежей по развлекательным веб-сайтам), нужен новый дизайн главной страницы (промо страницы или иначе страницы входа). Элементов на этой промо странице очень мало, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть высокопосещаемый веб-проект (партнёрская программа). ПП находится на сервере с характеристиками: Intel Xeon X3440, 16 gb оперативки, 2*1.5tb винты, 100tb трафика, 1гбит дедикейтед канал. Подробности о работе ПП позже. ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть высокопосещаемый веб-проект (партнёрская программа). ПП находится на сервере с характеристиками: Intel Xeon X3440, 16 gb оперативки, 2*1.5tb винты, 100tb трафика, 1гбит дедикейтед канал. Подробности о работе ПП позже. ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть набор схем оригами, как то: http://www.en.origami-club.com/traditional/crane/crane/index.html Их нужно перерисовать в векторе более стильно и симпотично, в одинаковом стиле для нового веб-проекта. Задача достаточно простая - ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Нужно сделать логотип для партнёрской программы. Есть некий набросок логотипа. Его нужно перевести в вектор и доработать. Более подробную информацию дам позже. ...Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт (финансовый агрегатор). Урл в приложенном файле (прошу прощения, что так сложно). У сайта сейчас видоизмененныё фон, сделанный из клипарта Задача – сделать новый ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт (финансовый агрегатор). Урл в приложенном файле (прошу прощения, что так сложно). У сайта сейчас видоизмененныё фон, сделанный из клипарта Задача – сделать новый симпотичный фон ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт. Планируется осметический редизайн. Сделали новый рисунок на главную страницу, теперь нужен новый логотип, т.к. старый никуда не годится. О партнёрской программе: объединяет множество развлекательных сайтов, через которые ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть партнёрская программа. Нужен редизайн. Точнее новый дизайн, лучше того, что есть. От вас достаточно PSD файлов с новым дизайном. Сверстаем и натянем на сайт мы сами. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно говоря есть сайт. На глвной странице сайта картинка. Но у этой картинки есть автор и она не полностью устраивает. Нужно НАРИСОВАТЬ новую картинку, можно в похожем стиле. Главное нарисовать хорошо. ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть партнёрская программа. Нужен редизайн. Точнее новый дизайн, лучше того, что есть. Если конкретнее: 1. Нужен дизайн главной страницы (промо страницы). Из обязательных элементов – поля логин и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Нужен самописный движок под высокую нагрузку (подробное ТЗ есть). Есть уже готовый сайт на DLE, хочу его перенести на движок, который бы выдерживал очень большее количество посетителей (от 100к-200к в день). ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно говоря есть сайт на DLE 8.5 - изменён модуль регистрации + ещё небольшое добавление. Нужна серьёзная оптимизация, чтобы сайт выдерживал от 100к - от 200к в день. Что есть на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $30
Задача не сложная. Есть скрипт-обработчик, есть сайт, есть партнёрка, есть биллинг (СМСкоин). Нужно донастроить 2 скрипта-обработчика: один по СМСплатежам, второй по МТ-подпискам. Что данастроить и как - объясню. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужен специалист, имеющий опыт работы с СМС биллингами + хорошо знающий DLE. Есть сайт, работающий на МТ-подписках от SMScoin. Логика: пользователь при регистрации указывает номер телефона, ему приходит код активации (этот код ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Есть биллинг SMScoin, скрипт-обработчик и движок DLE, на котором сайт стоит. При вводе номера телефона биллинг возвращает разные значения, о которых нужно уведомлять пользователей. Подробное ТЗ и скриншоты отправлю ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад