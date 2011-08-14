Lord-Freeman

Антон Lord-Freeman

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тестирование сервиса

    $10

    Делаем веб-проект на нескольких языках. Нужен человек с азербайджанской sim-картой и знанием азербайджанского языка, чтобы протестировать сервис. Времени понадобится 10-20 минут. Никаких специальных знаний не требуется, нужно выполнить лишь пару простых действий. Оплата 350 ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать промо (баннеры, анимация)

    Есть несколько продающих сайтов. Для них нужно сделать промо. Хотели бы переложить эту работу на фрилансера. Какие требования к промо: это будут баннеры (flash и gif анимация; ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • DLE – кросспостинг ВКонтакте

    Добрый день! Нужен модуль кросспостинга из DLE, на стену группы ВКонтакте. Т.е. есть группа, есть логин и пароль администратора группы, модуль должен используя эти данные публиковать автоматичски ссылку на новость в группу при публикации ...

    DLEHTMLWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прошу совета по attache картинок к рассылке

    $10

    Добрый день! Прошу совета по attache картинок к письму при рассылке скриптом за небольшую плату (10$) и отзыв. Делаем новостную рассылку на сайте, автоматически. Хотим вставить изображение (логотип) в письмо. ...

    CSS
    Веб-программирование3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн промо страницы на очень высоком уров.

    Добрый день! Есть партнёрская программа (крупный агрегатор платежей по развлекательным веб-сайтам), нужен новый дизайн главной страницы (промо страницы или иначе страницы входа). Элементов на этой промо странице очень мало, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сист. администрирование и защита от ДДОС

    Добрый день! Есть высокопосещаемый веб-проект (партнёрская программа). ПП находится на сервере с характеристиками: Intel Xeon X3440, 16 gb оперативки, 2*1.5tb винты, 100tb трафика, 1гбит дедикейтед канал. Подробности о работе ПП позже. ...

    Nginx
    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Защита от ДДОС

    Добрый день! Есть высокопосещаемый веб-проект (партнёрская программа). ПП находится на сервере с характеристиками: Intel Xeon X3440, 16 gb оперативки, 2*1.5tb винты, 100tb трафика, 1гбит дедикейтед канал. Подробности о работе ПП позже. ...

    Nginx
    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна отрисовка схем оригами в векторе

    Добрый день! Есть набор схем оригами, как то: http://www.en.origami-club.com/traditional/crane/crane/index.html Их нужно перерисовать в векторе более стильно и симпотично, в одинаковом стиле для нового веб-проекта. Задача достаточно простая - ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для веб-проекта

    Доброго времени суток! Нужно сделать логотип для партнёрской программы. Есть некий набросок логотипа. Его нужно перевести в вектор и доработать. Более подробную информацию дам позже. ...

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен бэкграунд для сайта

    Есть сайт (финансовый агрегатор). Урл в приложенном файле (прошу прощения, что так сложно). У сайта сейчас видоизмененныё фон, сделанный из клипарта Задача – сделать новый ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен бэкграунд для сайта

    Есть сайт (финансовый агрегатор). Урл в приложенном файле (прошу прощения, что так сложно). У сайта сейчас видоизмененныё фон, сделанный из клипарта Задача – сделать новый симпотичный фон ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для партнёрской программы

    Есть сайт. Планируется осметический редизайн. Сделали новый рисунок на главную страницу, теперь нужен новый логотип, т.к. старый никуда не годится. О партнёрской программе: объединяет множество развлекательных сайтов, через которые ...

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна иллюстрация на главную страницу промо-сайта

    Собственно говоря есть сайт. На глвной странице сайта картинка. Но у этой картинки есть автор и она не полностью устраивает. Нужно НАРИСОВАТЬ новую картинку, можно в похожем стиле. Главное нарисовать хорошо. ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн промо страницы и страницы статистики

    Есть партнёрская программа. Нужен редизайн. Точнее новый дизайн, лучше того, что есть. Если конкретнее: 1. Нужен дизайн главной страницы (промо страницы). Из обязательных элементов – поля логин и ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Движок под высокую нагрузку и привязка к биллингу

    $200

    Нужен самописный движок под высокую нагрузку (подробное ТЗ есть). Есть уже готовый сайт на DLE, хочу его перенести на движок, который бы выдерживал очень большее количество посетителей (от 100к-200к в день). ...

    DLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна доработка подключения к СМС-биллингу

    $30

    Задача не сложная. Есть скрипт-обработчик, есть сайт, есть партнёрка, есть биллинг (СМСкоин). Нужно донастроить 2 скрипта-обработчика: один по СМСплатежам, второй по МТ-подпискам. Что данастроить и как - объясню. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка скрипта-обработчика СМС

    $30

    Нужен специалист, имеющий опыт работы с СМС биллингами + хорошо знающий DLE. Есть сайт, работающий на МТ-подписках от SMScoin. Логика: пользователь при регистрации указывает номер телефона, ему приходит код активации (этот код ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вывод ошибок для скрипта СМС обработчика (DLE)

    $50

    Есть биллинг SMScoin, скрипт-обработчик и движок DLE, на котором сайт стоит. При вводе номера телефона биллинг возвращает разные значения, о которых нужно уведомлять пользователей. Подробное ТЗ и скриншоты отправлю ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

xrunner
Михаил 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Прошу совета по attache картинок к рассылке
CSS
Серьезный заказчик, ценит знания и опыт профессионалов, оплатил сразу после решения проблемы.
Отличный специалист! Помог разобраться с проблемой, решение по которой долго не могли найти.
Ответный отзыв
timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Прошу совета по attache картинок к рассылке
CSS
Один из самых адекватных и грамотных заказчиков с кем я работал. Четко ставит задание. Работать приятно и выгодно. Спасибо за сотрудничество!
Отличный специалист! Помог разобраться с проблемой, решение по которой долго не могли найти.
Ответный отзыв
ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 минут назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Прошу совета по attache картинок к рассылке
CSS
Все ок. Хороший заказчик, деньги получил. Рекомендую! Андрей
Отличный специалист! Помог разобраться с проблемой, решение по которой долго не могли найти.
Ответный отзыв
Acetons
Лев 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Простая доработка привязки к СМС билл (движок DLE)
DLE
Мне понравилась работа с Антоном. Рекомендую!
Человек очень ответственно подошёл к заданию. Работал быстро и сделал всё необходимое максимально чётко и в соответвствии с поставленной задачей. Рекомендую специалиста! P.S. Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Изменить модуль регистрации на DLE
DLE
Правильно поставленное ТЗ, невмешательство в процесс ничего лишнего - рекомендую =)
Отличный специалист, с вниманием отнёсся ко всем пожеланиям и просьбам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов