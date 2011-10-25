Прошу совета по attache картинок к рассылке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки417 просмотров

Добрый день!

Прошу совета по attache картинок к письму при рассылке скриптом за небольшую плату (10$) и отзыв.

Делаем новостную рассылку на сайте, автоматически.

Хотим вставить изображение (логотип) в письмо. Если просто вставлять тегом , то гугловская почта не хочет показывать картинку (нужно наживать кнопку "показать изображения"). Поэтому делаем аттач картинки через: "Content-Disposition: attachment; filename="logo.jpg" Content-Location: ....".

ОДНАКО! Есть проблема. Изображение показывается как аттачмент при просмотре письма полученного и предлагается скачать этот логотип. Мы экспериментировали с заголовками письма, но если для mail.ru удавалось скрыть аттачмент, то gmail.com показывал и наоборот... как быть?

Можно ли скрыть аттачмент вообще, для всех почтовых сервисов и клиентов? Насколько я понимаю, дело не в реализации, а в заголовках. То есть гмайл и майл.ру скрывают аттачи при разном типе письма...

P.S. Пишите, пожалуйста, в личку! Речь идёт не о вставке картинок в текст письма вцелом, а об отображении вставленного изображения как аттачмент. Читайте, пожалуйста, внимательно описание проблемы.

P.P.S. Кодирование изображения в base64 и вставка в css не помогло, почтовые сервисы не распознают закодированную картинку, не говоря уже о проблемене с IE.

P.P.P.S. Пока решеие не найдено. Как только будет найдено, закрою топик. Оплату и отзывы получат все, кто даст действующий совет.

CSS
14 лет назад
Lord-Freeman
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xrunner
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timuridus
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2 часа назад
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timuridus
Тимур 
44 года
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