Настроить плагин "Пакетная обработка изображений"

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Закрыт1 заявка82 просмотра

Движок Shopos

При попытки активировать плагин "пакетная обработка изображений"

выкачивают вот такие ошибки:

http://posuda77.ru/php.txt

отписываемся кто возьмется за работу.

14 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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