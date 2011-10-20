Верстка простого макета (Стандартная структура OpenC) OpenCart + немного программирование. Дизайн готов в PSD Сроки до 20 дней, все гениально и просто для спеца в OpenCart - движок простой. РАБОТА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ...
Разработка скрипта
Скрипт может быть написан на любом языке программирования. Главное, чтобы для его запуска не требовалось устанавливать дополнительные библиотеки и т. п. По принципу - запустил, ввел название сайта - получил наглядный результат (отчет), из которого можно сделать copypaste и экспорт в csv или txt файл.
Скрипт предназначен для парсинга поисковой выдачи Google по следующему критерию:
результаты выдачи по запросу: domain.com [1]
- (минус)
результаты выдачи по запросу: domain.com/* [2]
=
результаты чистой выдачи [3]
Больше всего нас интересуют именно результаты чистой выдачи, которые являются разницей между общей выдачей [1] и выдачей по запросу [2].
Формат отчета
Список ссылок по запросу [1]
Список ссылок по запросу [2]
Список ссылок разницы [3]
Количество ссылок по запросу [1]
Количество ссылок по запросу [2]
Количество ссылок разницы [3]
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