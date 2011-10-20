Разработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Скрипт может быть написан на любом языке программирования. Главное, чтобы для его запуска не требовалось устанавливать дополнительные библиотеки и т. п. По принципу - запустил, ввел название сайта - получил наглядный результат (отчет), из которого можно сделать copypaste и экспорт в csv или txt файл.

Скрипт предназначен для парсинга поисковой выдачи Google по следующему критерию:

результаты выдачи по запросу: domain.com [1]

- (минус)

результаты выдачи по запросу: domain.com/* [2]

=

результаты чистой выдачи [3]

Больше всего нас интересуют именно результаты чистой выдачи, которые являются разницей между общей выдачей [1] и выдачей по запросу [2].

Формат отчета

Список ссылок по запросу [1]

Список ссылок по запросу [2]

Список ссылок разницы [3]

Количество ссылок по запросу [1]

Количество ссылок по запросу [2]

Количество ссылок разницы [3]

14 лет назад
vicemax
Максим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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