[Bitrix] Прикрепить комментарии ВКонтакте

Требуется написать скрипт, который будет рассылать заявки в бирже ссылок rotapost.ru Требование: 1. Серверный, запускается по крону. 2. Работает с неограниченным количеством аккаунтов в бирже rotapost.ru. Раз добавил аккаунты, и скрипт должен ...
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Здравствуйте. Собственно тема сообщения обо всем повествует.
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