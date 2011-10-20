Доработать подбор товаров

Нужен подбор товаров по фильтрам точно такой же как на розетке ( http://rozetka.com.ua/notebooks/c80004/filter/preset=entertainment/)

Админка не нужна. Только скрипт отбора.

Существующий подбор, который есть у меня не устраивает. Нужно или сделать такой же с нуля или переделать мой.