Доработать подбор товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужен подбор товаров по фильтрам точно такой же как на розетке ( http://rozetka.com.ua/notebooks/c80004/filter/preset=entertainment/)

Админка не нужна. Только скрипт отбора.

Существующий подбор, который есть у меня не устраивает. Нужно или сделать такой же с нуля или переделать мой.

14 лет назад
revizor_samsung
Илья 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров