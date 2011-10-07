Добрый день. Требуется создать шаблон для Drupal7. Сайт, который нравится http://agatrt.ru/. Особое внимание требуется уделить прокручивающемуся меню. Этот элемент обязателен, реализация на javascript(flash не предлагать). Просьба оценить по времени и стоимости.
Оптимизировать шаблон vB под 1024x768
Требуется переделать скин от Purevb.com - Creative Theme (fluid) для успешной работы на 1024x768. + пара мелких правок.
Демо здесь: http://www.purevb.com/demo/forum.php?styleid=2
Заявки фрилансеров
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