Требуется недорогая шапка сайта о гофрокартоне.

Требования:

1. Фиксированный размер - ширина - 800, высота - на ваше усмотрение. Ориентировочно - 150-250 px.

2. Вписать название домена - gofrokarton-vologda.ru

3. Ниже шапки будет одноцветное горизонтальное меню на всю ширину сайта (800px), поэтому в дизайне следует предусмотреть его.

Содержание - что-нибудь на тему гофрокартона и Вологды

По гофрокартону изображения найти не проблема, с Вологдой ассоциируются изображения Софийского собора http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Sofiiskii_sobor_Vologda.jpg/411px-Sofiiskii_sobor_Vologda.jpg поэтому неплохо бы их скомбинировать.

Придираться по изображениям не буду, поэтому приветствуются свобода творчества, вкус и невысокая цена.