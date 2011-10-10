Шапка сайта о гофрокартоне

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки146 просмотров

Требуется недорогая шапка сайта о гофрокартоне.

Требования:

1. Фиксированный размер - ширина - 800, высота - на ваше усмотрение. Ориентировочно - 150-250 px.

2. Вписать название домена - gofrokarton-vologda.ru

3. Ниже шапки будет одноцветное горизонтальное меню на всю ширину сайта (800px), поэтому в дизайне следует предусмотреть его.

Содержание - что-нибудь на тему гофрокартона и Вологды

По гофрокартону изображения найти не проблема, с Вологдой ассоциируются изображения Софийского собора http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Sofiiskii_sobor_Vologda.jpg/411px-Sofiiskii_sobor_Vologda.jpg поэтому неплохо бы их скомбинировать.

Придираться по изображениям не буду, поэтому приветствуются свобода творчества, вкус и невысокая цена.

14 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад
$15
1 день
Все сделал быстро и как раз то, что надо
Отличный заказчик! Сергей предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад

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