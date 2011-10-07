Нужно изменить дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок286 просмотров

Нужно изменить дизайн сайта www.four-seasons.in.ua. Сама "начинка" сайта остается такой же. Новое название сайта будет "Europe Travel", поэтому за новую основу и шапку, в основном, должна быть взята Европа.

14 лет назад
Sentosa
Влад 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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