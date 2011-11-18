Редизайн городского портала omsktut.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок244 просмотра

Требуется сделать полный редизайн городского портала omsktut.ru

Пишите предложения с ценой.

14 лет назад
laukar
Юрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$1500
30 дней
Работа выполнена очень хорошо, Евгений вникал в суть всех процессов на сайте, изучал конкурентов, предлагал инновации в дизайне и юзабилити, в результате дизайн получился очень юзабилити оптимизированным, многие проблемы решения которых мы не видели были решены. Все получилось профессионально, просто, понятно. Планирую с ним продолжить сотрудничать по другим проектам.
Хорошо поработали. В удовольствием продолжу сотрудничество с Юрием в рамках других проектов. Рекомендую другим исполнителям, проблем не будет ни с обсуждением задания, ни с уточнениями, ни с оплатой.

Заявки фрилансеров

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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