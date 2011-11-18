Редизайн городского портала omsktut.ru

Работа выполнена очень хорошо, Евгений вникал в суть всех процессов на сайте, изучал конкурентов, предлагал инновации в дизайне и юзабилити, в результате дизайн получился очень юзабилити оптимизированным, многие проблемы решения которых мы не видели были решены. Все получилось профессионально, просто, понятно. Планирую с ним продолжить сотрудничать по другим проектам.