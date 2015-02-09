Нужно сделать игровой дизайн сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок254 просмотра

Сайт гаранта MMORPG игр, есть набросок, хотелось бы от него отталкиваться.

Дизайн так же касается аниме тематики.

14 лет назад
arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Claris
Крис 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Отличный дизайнер. До сих пор время от времени обращаюсь.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Claris
Крис 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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