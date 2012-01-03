Дизайн на Joomla

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Завершен14 заявок298 просмотров

Требуется дизайн для сайта - магазина одежды, на базе Joomla.

Joomla
14 лет назад
jacksonklein
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$1000
14 дней
Очень рад, что остановил свой выбор на Серафиме! В первую очередь прекрасный специалист, понимает с полуслова поставленную задачу и подходит к решению ответственно и оперативно. Также очень хочется отметить творческий момент и неординарный подход, поэтому от выполненной работы получил больше, чем ожидал! Буду сотрудничать и дальше и Вам советую!!!! P.S. Забыл сказать о самом главном: Этому человеку можно доверять!
Евгений - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Я думаю, после этих слов, остальное понятно:)) Я делала сайт с радостью, так как я видела как Евгений работает, как он живет своим бизнесом. Несмотря на свои бесчисленные командировки по разным странам, он всегда отвечал на мои вопросы и помогал и словом и делом. Среди кучи китайских вещей, которые продают все и везде, я впервые увидела настоящие БРЕНДЫ (http://crazycouture.eu), мне понравилось то, что Евгений не просто сидит в офисе и руководит процессом, а принимает в своем бизнесе самое живое участие. ОН любит дело, которым занимается. И эта любовь предалась мне. Спасибо за проект и до- новых встреч!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад