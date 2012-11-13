Требуются небольшие доработки по дизайну + лого

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок327 просмотров

Сайт http://travelbileti.ru

Надо придать дизайну тематичности, например снизу добавить поезд, а сверху под облаками самолёт. И переделать логотип.

Логотип должен содержать тот же текст и слева изображение, которое может использоваться самостоятельно. Можно конечно и текстовый логотип сделать.

Исходников нету!

14 лет назад
lokanaft
Николай 
32 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DariaMoroz
Дарья 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

DariaMoroz
Дарья 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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