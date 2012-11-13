Требуются небольшие доработки по дизайну + лого

Сайт http://travelbileti.ru

Надо придать дизайну тематичности, например снизу добавить поезд, а сверху под облаками самолёт. И переделать логотип.

Логотип должен содержать тот же текст и слева изображение, которое может использоваться самостоятельно. Можно конечно и текстовый логотип сделать.

Исходников нету!