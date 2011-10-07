ТЗ. Нужен дизайн сайта по точной копии картины (только обязательно убрать дерево) при сохранении всех эффектов! И в первую очередь – матовый эффект холста, на котором расположен рисунок (см. рис. yumishop3). 1. ...
Доработка дизайна
Существующий дизайн довести до логического завершения -что-то дорисовать, подобрать шрифты и тому подобное. Ориентировочный срок работы 5 дня. Рассматриваются предложения только с портфолио.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $175Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайн для сайта - магазина одежды, на базе Joomla.Завершен14 лет назад
Требуется сделать полный редизайн городского портала omsktut.ru Пишите предложения с ценой.Завершен14 лет назад
- $20
Сайт гаранта MMORPG игр, есть набросок, хотелось бы от него отталкиваться. Дизайн так же касается аниме тематики.Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Есть игровой сайт на Word'e http://mmorpg4you.ru/ Требуется подправить действующий шаблон (увеличить скорость его загрузки во всех браузерах, сделать его повеселее, подрисовать рамки красивые, поиграть со шрифтами и т.п.). ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно изменить дизайн сайта www.four-seasons.in.ua. Сама "начинка" сайта остается такой же. Новое название сайта будет "Europe Travel", поэтому за новую основу и шапку, в основном, должна быть взята Европа.Закрыт14 лет назад
- $100
Сайт http://supershubki.ru сделать дизайн и верстку содержимого корзины (см. файл) + дизайн формы оформления заказа (http://supershubki.ru/market/send), чтобы выглядело читаемо и стильно, с учетом юзабилити (пример: http://www.pokervpenze.ru/_fr/1/s5344580.jpg)Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
необходим шаблон для zebrum lite 2 с модулем -галереей фоток Шаблон - это дизайн слабенький и верстка)Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
нужна шапка сайту начальные-классы.рф в шапке обязательно название сайта. бюджет до 15уе спасибо!Закрыт14 лет назад
Требуется сделать дизайн главной страницы для сайта службы такси Браво. Можно что-то наподобии http://optima.fm/ (не обязательно) Дизайн в виде - шапка высотой не более 400px - основное меню, туда ...Завершен14 лет назад