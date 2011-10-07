Доработка дизайна

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок320 просмотров

Существующий дизайн довести до логического завершения -что-то дорисовать, подобрать шрифты и тому подобное. Ориентировочный срок работы 5 дня. Рассматриваются предложения только с портфолио.

14 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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