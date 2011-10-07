Дизайн интересного web-портала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок512 просмотров

Создание дизайна портала посвещённому коммерциализации научных разработок вузов, студентов, ученых и граждан РФ.

+ С.М.Дизайн.doc.

Наличие опыта создания порталов - обязательно!

Требуемый Порядок разработки портала:

1) 01.11 – 19.11 Согласование ТЗ (устранение вопросов)

2) 21.11 – 05.11 Дизайн портала ( в т. ч. Внесение пожеланий)

13 лет назад
copyrab
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров