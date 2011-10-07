Отрисовать страницу сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок289 просмотров

Требуется отрисовать главную страницу сайта. Есть понимание того, что требуется. Кандидатам вышлю задание и расскажу, что к чему.

Портфолио обязательно.

14 лет назад
mCalf
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров