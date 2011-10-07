Требуется дизайн для интернет-магазина.
Отрисовать страницу сайта
Требуется отрисовать главную страницу сайта. Есть понимание того, что требуется. Кандидатам вышлю задание и расскажу, что к чему.
Портфолио обязательно.
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