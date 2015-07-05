Разработать дизайн промо сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок434 просмотра

Промо сайт, магазин, в котором будет продаваться один товар, на платформе этого же дизайна сделать еще 2 промо сайта – структура, размещение елементов управления , все 1:1, просто необходимо будет поменять угловой фон , ну возможно понадобиться внести какие-то мелкие корректировки. В логотипе должно быть немного флеша...

Дизайн должен быть абсолютно уникальным, никаких дизайнов на подобие существующих платных или бесплатных шаблонов , все элементы управления должны быть отрисованы с «0» , никакого плагиата.

По поводу требования к качеству выполнения работы, работа должна быть качественной, , элементы управления должны быть объемными в 3д по максимуму реалистичными, чтобы создавалось такое впечатление что элемент не нарисован а лежит в нужном месте.

И вот что еще, требуется креативный исполнитель со своим мнением, важно чтобы от него звучали советы, рекомендации……

Оплата:

-нал

-безнал

Оплата:нал\безнал..

14 лет назад
vseife00
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$200
30 дней
Отличный исполнитель!!!
все супер!

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istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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