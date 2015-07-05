Разработать дизайн промо сайта

Промо сайт, магазин, в котором будет продаваться один товар, на платформе этого же дизайна сделать еще 2 промо сайта – структура, размещение елементов управления , все 1:1, просто необходимо будет поменять угловой фон , ну возможно понадобиться внести какие-то мелкие корректировки. В логотипе должно быть немного флеша...

Дизайн должен быть абсолютно уникальным, никаких дизайнов на подобие существующих платных или бесплатных шаблонов , все элементы управления должны быть отрисованы с «0» , никакого плагиата.

По поводу требования к качеству выполнения работы, работа должна быть качественной, , элементы управления должны быть объемными в 3д по максимуму реалистичными, чтобы создавалось такое впечатление что элемент не нарисован а лежит в нужном месте.

И вот что еще, требуется креативный исполнитель со своим мнением, важно чтобы от него звучали советы, рекомендации……

Оплата:

-нал

-безнал

Оплата:нал\безнал..