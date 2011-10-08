Нужно разработать дизайн для сущ-го сайта недв-ти

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок324 просмотра

Нужны две версии обычная и мобильная. Макет двухколоночный ширина 960 px, для мобильной версии 480px(логотип адаптировать есть и побаловаться с расположением блоков графика весить должна не больше 5-10 кб что одноколоночный макет оно надеюсь понятно). Цвета: серебро, золото, платина, черный. Выкладывайте ссылки на аналогичные работы и сроки в течении которых был разработан дизайн. Срок разработки до 5 дней. Бюджет обсуждается, если сумеете обосновать повышение цены. Если сработаемся возможно дальнейшее сотрудничество(на носу разработка сайта для торгового центра). Страницы: главная, каталог, обратная связь. Материалы ТЗ, исходники визиток, логотипов и т.д. предоставлю кандидату.

ПУБЛИКУЙТЕ В ОТВЕТАХ ПРИМЕР 1 ССЫЛКА/ЦЕНА/СРОК и т.д.

Спасибо за внимание.

14 лет назад
alloc_memory
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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