Нужно разработать дизайн для сущ-го сайта недв-ти

Нужны две версии обычная и мобильная. Макет двухколоночный ширина 960 px, для мобильной версии 480px(логотип адаптировать есть и побаловаться с расположением блоков графика весить должна не больше 5-10 кб что одноколоночный макет оно надеюсь понятно). Цвета: серебро, золото, платина, черный. Выкладывайте ссылки на аналогичные работы и сроки в течении которых был разработан дизайн. Срок разработки до 5 дней. Бюджет обсуждается, если сумеете обосновать повышение цены. Если сработаемся возможно дальнейшее сотрудничество(на носу разработка сайта для торгового центра). Страницы: главная, каталог, обратная связь. Материалы ТЗ, исходники визиток, логотипов и т.д. предоставлю кандидату.

ПУБЛИКУЙТЕ В ОТВЕТАХ ПРИМЕР 1 ССЫЛКА/ЦЕНА/СРОК и т.д.

Спасибо за внимание.