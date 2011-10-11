Переделка существующих сайтов

Есть сайты с убогим дизайном и убогим движком.

Нужно переделать дизайн и перенести сайты на новые движки (джумла, дле).

Структуру старого сайта соблюдать не обязательно.

Установка и настройка сайтов с вас.

Дизайн под каждый сайт обсуждается отдельно (на примерах :)).

Страниц на сайтах от 100 до 300.

Цель - псевдо сдл под сапу, с возможностью донаполнения.

Предложения в асю или в личку.

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Возможно сотрудничество на постоянной основе.