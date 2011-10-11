Переделка существующих сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки203 просмотра

Есть сайты с убогим дизайном и убогим движком.

Нужно переделать дизайн и перенести сайты на новые движки (джумла, дле).

Структуру старого сайта соблюдать не обязательно.

Установка и настройка сайтов с вас.

Дизайн под каждый сайт обсуждается отдельно (на примерах :)).

Страниц на сайтах от 100 до 300.

Цель - псевдо сдл под сапу, с возможностью донаполнения.

Предложения в асю или в личку.

зы

Возможно сотрудничество на постоянной основе.

Joomla
14 лет назад
West-KA
Кирилл 
51 год
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный работодатель. Четко ставит задачи. Умеет достигать компромисса. Было очень приятно работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена в срок и качественно. По ходу дела, от исполнителя предлагались доработки и различные варианты их исполнения. Все предложения по делу. Соотношения цена - качество очень хорошее. Буду сотрудничать дальше :)
Кирилл отличный заказчик, человек с которым приятно работать!

Заявки фрилансеров

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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