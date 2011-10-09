Простой дизайн сайта

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Закрыт25 заявок264 просмотра

Сайт-визитка агенства, помогающего получить польскую визу. Требуется дизайн главной страницы и ещё одной типовой страницы с контентом.

14 лет назад
Azrr
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dim-design
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

dim-design
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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