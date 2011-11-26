OCSO (дизайн сайта с версткой)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок292 просмотра

Сайт является рекламной баннерной биржей на лицензионном движке PopUp v3.1.

Необходимо сделать дизайн:

- не резиновая верстка по центру

- фон белый, а элементы оформления синие (любые оттенки и градиенты). Так же приветствуются хромированные вставки.

- формы заполнения с закругленными краями

- главное меню наподобие: http://r1media.ru (помимо слов имеются информативные значки)

- в шапке слайдер как на http://kaspersky.ru с примерами рекламы. (например как картинка на http://bodyclick.net внизу слева или на http://visitweb.com вверху слева с подобным описанием)

- в аккаунтах скрипта есть различные списки и хотелось бы их разграничить цветом (к примеру есть горизонтальный список и у каждой последующей строчки свой фон: голубой->белый->голубой->белый->).

И основное:

- название сайта: OCSO

- стиль должен держать деловой тон, но в то же время быть понятным и доступным

14 лет назад
Andigo
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$200
5 дней
После работы с Андреем остались только положительные эмоции. Сразу включился в суть дела, качественно исполнил и с лету учитывал все пожелания. Буду сотрудничать и дальше.
Остался доволен работой, оплатил быстро без всяких проблем, в общении приятный, буду рад дальше сотрудничать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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