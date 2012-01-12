# 1 — $ 150

Здравствуйте,

Нужен новый дизайн для сайта и верстка. ПРИЗОВОЙ ФОНД - 200уе (БОНУС +50уе)

Сайт - www.doctorlyapko.com

1) Форму покупки со страницы http://doctorlyapko.com/buynow.html нужно переместить на первую страницу(как в примерах ниже). Выбор товара будет на следующей странице после заполнения этой формы.

2) Текст на всех страницах актуальный, его нужно оставить, только можно поменять местами.

3) Можно также использовать некоторые старые картинки имеющие отношение к аппликаторам.

4) Логотип нужно оставить старый, вот только его можно как-то красиво обработать.

Вот примеры страниц дизайн которых мне нравится:

http://www.strixaderm.com/w/aquascoop/lp4/

https://resvibrant.com/Campaigns/2151Cremes.php?lpid=1&aid=106&cid=CB

http://www.tryhydroxatone.com/uk/?ucp=6976&b=4318&pid=800

Ну и в конце это все нужно сверстать. Сайт на Джумле.

Спасибо, жду предложения.