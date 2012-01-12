Нужен новый дизайн для сайта и верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок2350 просмотров
#1$150

Здравствуйте,

Нужен новый дизайн для сайта и верстка. ПРИЗОВОЙ ФОНД - 200уе (БОНУС +50уе)

Сайт - www.doctorlyapko.com

1) Форму покупки со страницы http://doctorlyapko.com/buynow.html нужно переместить на первую страницу(как в примерах ниже). Выбор товара будет на следующей странице после заполнения этой формы.

2) Текст на всех страницах актуальный, его нужно оставить, только можно поменять местами.

3) Можно также использовать некоторые старые картинки имеющие отношение к аппликаторам.

4) Логотип нужно оставить старый, вот только его можно как-то красиво обработать.

Вот примеры страниц дизайн которых мне нравится:

http://www.strixaderm.com/w/aquascoop/lp4/

https://resvibrant.com/Campaigns/2151Cremes.php?lpid=1&aid=106&cid=CB

http://www.tryhydroxatone.com/uk/?ucp=6976&b=4318&pid=800

Ну и в конце это все нужно сверстать. Сайт на Джумле.

Спасибо, жду предложения.

Joomla
13 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

Goliaf
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
#1
Антон знает свое дело. Понимает все сразу и быстро выполняет. Всем рекомендую!
Грамотный и ответственный заказчик. С такими людьми приятно работать... а когда приятно работать, то и результат соответствующий! Однозначно высший балл оценки сотрудничества! Желаю успехов и процветания!!! PS буду рад оказаться вновь полезным )

Заявки фрилансеров

Goliaf
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
#1

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