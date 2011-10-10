Сделать один HTML-шаблон из двух

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки198 просмотров

Необходимо из шаблонов:

1. http://www.shape5.com/demo/university/

2. http://www.1c-bitrix.ru/images/solutions/edu/screens/school.png

сделать один шаблон

Т.е. контент и расположение элементов сохранить, а сам дизайн слегка изменить.

От первого шаблона берется шапка, от второго контент и меню.

HTML
14 лет назад
JaneEgorova
Егорова 
51 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен новый дизайн для сайта и верстка

    $150

    Здравствуйте, Нужен новый дизайн для сайта и верстка. ПРИЗОВОЙ ФОНД - 200уе (БОНУС +50уе) Сайт - www.doctorlyapko.com 1) Форму покупки со страницы http://doctorlyapko.com/buynow.html нужно переместить на первую страницу(как в примерах ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать дизайн интернет-магазина

    $100

    Нужно доработать дизайн интернет-магазина www.kupaemsya.ru (подобрать более интересные цвета, т.д.) Далее будет работа еще по созданию дизайна двух сайтов. Жду предложений по цене, соображений, что именно сделать

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Промо-дизайн сайта компании, производящей мозаику

    Необходимо создать дизайн для сайта компании, производящей мозайку. Дизайн должен быть в промо-стиле (презентационный стиль). Т.е. не стандартный сайт-визитка, а должно быть чтото оригинальное и интересное. Примеры подобных сайтов: http://www.solo-mozaico.ru/ ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт инжиниринговой компании

    Имеется коряво сделанный сайт на Jumla www.avtpltd.com, представляющий инжиниринговое мини-предприятие. Тематика: инженерные услуги в области автоматизации и диспетчеризации жилищно коммунального хозяйства и промышленности, интеллектуальных зданий. Требуется, сохраняя в основном структуру контента, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн шапки сайта

    $80

    Примерно то же самое по информации, но чтобы было "Красиво!" . Можно добавить осенний мотив какой-то (но чтобы можно было убрать). Ширину можно увеличить. ps.закачал cdr с глазом в кривых

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Сменить стиль на сайте (картину левого меню)

    $50

    Я делаю сайт на тему Ремонт Сантехника. Необходимо поменять стиль левого меню и правого со стиля дерева на плитку , или трубы. Нужно что бы тема сайта соответствовала теме РЕМОНТ САНТЕХНИКА . Ссылка на сайт ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад