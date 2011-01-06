JaneEgorova

Необходимо из шаблонов: 1. http://www.shape5.com/demo/university/ 2. http://www.1c-bitrix.ru/images/solutions/edu/screens/school.png сделать один шаблон Т.е. контент и расположение элементов сохранить, а сам дизайн слегка изменить. От первого шаблона берется ...
- $20Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется сделать 5 страничек с простой версткой. 1. Шапка 2. Верхнее меню 3. Левое или правое меню 4. Область контента 5. Низ ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Для тестирования аппаратного обеспечения требуется написать логгер COM-порта. А именно какие команды идут на порт и какой ответ он дает. Всё должно записываться в файл. Среда разработки ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Разрабатывается терминал для ксерокопирования и печати с электронных носителей (типа Копиркин). Прием платежей планируется осуществлятся через купюроприемник CashCode, работающий по протоколу CCNET. ПО терминала находится в стадии отладки, за неимением реального купюроприемника, нужно написать программный ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $70
Требуется по системам ERP и BPM, оптимизации бизнес процессов. Нужно отразить задачи и отличия ERP и BPM систем (1 стр.). Основные подходы и этапы для внедрения (1 стр.). Методы оптимизации бизнес-процессов ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется по моделированию бизнес процессов в организациях. Нужно отразить подходы к моделированию бизнес-процессов. Раскрыть тему о системе менеджменте качества и связи с бизнес-процессами. Желательно привести некоторые формулы для оценки СМК и ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад