JaneEgorova

Егорова JaneEgorova

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
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  • Сделать один HTML-шаблон из двух

    $20

    Необходимо из шаблонов: 1. http://www.shape5.com/demo/university/ 2. http://www.1c-bitrix.ru/images/solutions/edu/screens/school.png сделать один шаблон Т.е. контент и расположение элементов сохранить, а сам дизайн слегка изменить. От первого шаблона берется ...

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простая верстка

    $10

    Требуется сделать 5 страничек с простой версткой. 1. Шапка 2. Верхнее меню 3. Левое или правое меню 4. Область контента 5. Низ ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логгер COM порта

    Для тестирования аппаратного обеспечения требуется написать логгер COM-порта. А именно какие команды идут на порт и какой ответ он дает. Всё должно записываться в файл. Среда разработки ...

    Delphi
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование купюроприемникка терминала

    $50

    Разрабатывается терминал для ксерокопирования и печати с электронных носителей (типа Копиркин). Прием платежей планируется осуществлятся через купюроприемник CashCode, работающий по протоколу CCNET. ПО терминала находится в стадии отладки, за неимением реального купюроприемника, нужно написать программный ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статья по системам ERP и BPM

    $70

    Требуется по системам ERP и BPM, оптимизации бизнес процессов. Нужно отразить задачи и отличия ERP и BPM систем (1 стр.). Основные подходы и этапы для внедрения (1 стр.). Методы оптимизации бизнес-процессов ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статья по моделированию бизнес-процессов

    $50

    Требуется по моделированию бизнес процессов в организациях. Нужно отразить подходы к моделированию бизнес-процессов. Раскрыть тему о системе менеджменте качества и связи с бизнес-процессами. Желательно привести некоторые формулы для оценки СМК и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад