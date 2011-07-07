Простая верстка

$10
HTML-версткаЗакрыт11 заявок293 просмотра
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Требуется сделать 5 страничек с простой версткой.

1. Шапка

2. Верхнее меню

3. Левое или правое меню

4. Область контента

5. Низ

Для каждого шаблона должен быть бекграунд на весь экран.

Верстка должна быть универсальной в плане того чтобы поменяв бекграунд сайта все сочеталось с основными элементами.

12 лет назад
JaneEgorova
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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