Верстка макета

HTML-версткаЗакрыт12 заявок272 просмотра
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Верстка макета в приложении.

резиновая.

В комментариях указывайте пример сайта, версткой которого вы занимались - для оценки качества.

Потом будет еще приблизительно 15 страниц внутренних, если сработаемся.

Срок сдачи - понедельник 12 МСК. Потому как меня с пт по пн не будет в городе.

Договориться нужно сегодня (четверг) до 15:30МСК.

12 лет назад
infospas
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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