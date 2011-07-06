Верстка макета в приложении.

резиновая.

В комментариях указывайте пример сайта, версткой которого вы занимались - для оценки качества.

Потом будет еще приблизительно 15 страниц внутренних, если сработаемся.

Срок сдачи - понедельник 12 МСК. Потому как меня с пт по пн не будет в городе.

Договориться нужно сегодня (четверг) до 15:30МСК.