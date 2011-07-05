Ads manager 2.6

Здравствуйте, Есть рабочий сайт со старым шаблоном, нужно заменить новым. В шаблоне уже есть разбивка по блокам, выведены все эелементы и ссылки которые нужно отображать на новой странице. Необходимо по возможности максимально сохранить старые названия div'ов. Для нового шаблона ...