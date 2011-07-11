Сверстать страницу из PSD

Есть дизайн сайта в psd (5 страниц, различающихся только серединой). Требуется сверстать страницу. Стили должны быть отделены от разметки.

Специальные требования (автоматика описана для понимания функций, реализовывать js не нужно):

1. Левая и правая колонки фиксированы по ширине. Середина - резиновая по ширине.

2. Левое меню резиновое по вертикали (количество категорий будет меняться).

3. В шапке - слайдер, плавно меняющий картинки при нажатии на стрелки слева и справа, а также автоматически. Контролы поиска должны быть наложены поверх, но статичны.

4. Стили контролов должны быть соблюдены (возможно за счёт использования специальных библиотек). Особое внимание следует уделить селекту в правом нижнем калькуляторе - в нём должна быть стилизованная линейка прокрутки.

5. Центральная часть будет 4-5 видов, не представляющих, однако, какой-либо сложности. Дизайны будут предоставлены.

Просьба не писать в личку, не читаю.

Для связи: ICQ, Skype.