Сверстать страницу из PSD

HTML-версткаЗавершен13 заявок380 просмотров
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Есть дизайн сайта в psd (5 страниц, различающихся только серединой). Требуется сверстать страницу. Стили должны быть отделены от разметки.

Специальные требования (автоматика описана для понимания функций, реализовывать js не нужно):

1. Левая и правая колонки фиксированы по ширине. Середина - резиновая по ширине.

2. Левое меню резиновое по вертикали (количество категорий будет меняться).

3. В шапке - слайдер, плавно меняющий картинки при нажатии на стрелки слева и справа, а также автоматически. Контролы поиска должны быть наложены поверх, но статичны.

4. Стили контролов должны быть соблюдены (возможно за счёт использования специальных библиотек). Особое внимание следует уделить селекту в правом нижнем калькуляторе - в нём должна быть стилизованная линейка прокрутки.

5. Центральная часть будет 4-5 видов, не представляющих, однако, какой-либо сложности. Дизайны будут предоставлены.

Просьба не писать в личку, не читаю.

Для связи: ICQ, Skype.

12 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
Вячеслав работает быстро и хорошо. Выполнил всю работу в срок. Рекомендую для сотрудничества!
Спасбо за проект. С Вами очень приятно и комфортно работать. Буду рад новым проектам.
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