Сверстать страницу из PSD

Есть макет сайта в PSD. Нужно сверстать и прикрепить к Joomla. Сайт – каталог сигар, из дополнительных вещей – регистрация пользователя, добавление продукта в псевдокорзину – простое запоминание через cookie. Прикрепил пример макета. Вестка кроссбраузерная, ...
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Есть дизайн сайта в psd (5 страниц, различающихся только серединой). Требуется сверстать страницу. Стили должны быть отделены от разметки.
Специальные требования (автоматика описана для понимания функций, реализовывать js не нужно):
1. Левая и правая колонки фиксированы по ширине. Середина - резиновая по ширине.
2. Левое меню резиновое по вертикали (количество категорий будет меняться).
3. В шапке - слайдер, плавно меняющий картинки при нажатии на стрелки слева и справа, а также автоматически. Контролы поиска должны быть наложены поверх, но статичны.
4. Стили контролов должны быть соблюдены (возможно за счёт использования специальных библиотек). Особое внимание следует уделить селекту в правом нижнем калькуляторе - в нём должна быть стилизованная линейка прокрутки.
5. Центральная часть будет 4-5 видов, не представляющих, однако, какой-либо сложности. Дизайны будут предоставлены.
Просьба не писать в личку, не читаю.
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