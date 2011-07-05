Нужна верстка, Joomla+ VirtueMart

Нужно с PSD сверстать шаблон для Joomla! Если нужно, внести коррективы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет сайта в PSD.
Нужно сверстать и прикрепить к Joomla.
Сайт – каталог сигар, из дополнительных вещей – регистрация пользователя, добавление продукта в псевдокорзину – простое запоминание через cookie.
Прикрепил пример макета.
Вестка кроссбраузерная, все страницы должны быть как в макете.
Текстов не много, их нужно будет сразу заполнить.
Нужен человек с опытом и примерами сделанных работ.
Срок 6 дней.
Готовую работу Вы показываете или у себя на хостинге, или если хостинга нет, я дам свой. Рабочий вариант буду проверять в нескольких браузерах.
Расчет в два этапа, после просмотра рабочего варианта оплачиваю 50%. После установки на мой хостинг проплачиваю остаток.
Если Вы сможете это сделать, я рассмотрю Ваше предложение.
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