Нужна верстка, Joomla+ VirtueMart

Есть макет сайта в PSD.

Нужно сверстать и прикрепить к Joomla.

Сайт – каталог сигар, из дополнительных вещей – регистрация пользователя, добавление продукта в псевдокорзину – простое запоминание через cookie.

Прикрепил пример макета.

Вестка кроссбраузерная, все страницы должны быть как в макете.

Текстов не много, их нужно будет сразу заполнить.

Нужен человек с опытом и примерами сделанных работ.

Срок 6 дней.

Готовую работу Вы показываете или у себя на хостинге, или если хостинга нет, я дам свой. Рабочий вариант буду проверять в нескольких браузерах.

Расчет в два этапа, после просмотра рабочего варианта оплачиваю 50%. После установки на мой хостинг проплачиваю остаток.

Если Вы сможете это сделать, я рассмотрю Ваше предложение.