Верстка фронт темплейта ModX

HTML-версткаЗакрыт2 заявки169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать скин/темплейт фронт для сайта на ModX по эскизу. Цены, сроки, портфолио отправляйте на konslun|@|gmail.com

Только для опытных.

Оплата электронными системами

MODX
12 лет назад
pandatsk
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вёрстка на 1C Битрикс

    Доработать вёрстку шаблона главной 1С Битрикс, требования резиновая, кроособразная и с валидацией без ошибок. Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену,сроки и работающие примеры.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон под Joomla 1.5

    Сделать шаблон под Joomla 1.5 + сделать наполнение сайта текстовым контентом. Макет главной кину в личку.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доверстать макет.

    Добрый день ! В приложении файл верстки. Нужно привести к виду как на картинке. И проверить кроссбраузерность. kkb20.kz главная страница.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблонов PSD для мобильных устройств.

    Требования: HTML5 (Стандарт WHATWG/W3C),CSS3 резиновая,сайт должен смотреться во всех разрешениях одинаково спрайты для быстрого просмотра страниц поддержка сенсорных экранов поддержка браузеров BlackBerry,iPhone,Androide, Opera mini,Windows Phone Учитывать боковые панели, которые должны быть открываться/закрываться скольжением пальца. Верстка должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить добавлять/удалять ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка страниц в Joomla

    Нужно сверстать материалы на сайт написаный на Joomla даю ссылки ресурсов где есть материалы - их нужно реализовать на моем сайте. Жду предложений. Спасибо.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и программирование (JS Script) веб-стрниц

    $500

    Требуется сверстать веб-страницы и написать код для динамических элементов на js script. Помимо этого сверстанные страницы надо будет интегрировать под mod.x. От исполнителя желательно иметь в портфолио соответствующие примеры работ

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Необходима Html-верстка одной страницы. Макет-исходник в PSD - вышлю исполнителю. Требования к верстке - кроссбраузерность Mozilla, Opera, Explorer. Прошу указывать Ваши цены и сроки. Оплата только за результат!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка дизайна под vamshop (oscommerce)

    $150

    Здравствуйте. Есть необходимость сверстать дизайн интернет-магазина под cms vamshop (одна из сборок oscommerce). Указывайте пожалуйста сумму в проекте (она не критична, и человек не будет выбираться по самой низкой цене, но все таки хотелось ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад