Валидная.Дивами.Сроки, цены?
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Необходима Html-верстка одной страницы. Макет-исходник в PSD - вышлю исполнителю.
Требования к верстке - кроссбраузерность Mozilla, Opera, Explorer.
Прошу указывать Ваши цены и сроки. Оплата только за результат!
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