Нужен интернет- магазин на CMS

HTML-версткаЗакрыт9 заявок209 просмотров
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Требуется интернет-магазин зоотоваров.

На данный момент все это хозяйство выглядит так: shop.meute.ru

Не обязательно joomla, может быть что-то более Вам удобное, только без дополнительных расходов для меня.

в приложенных файлах основные пожелания и примерный внешний вид страниц.

На сайте должен быть использован выбранный шаблон.

Нашел сайт с похожим на то что хочется функционалом:

zoostore.ru

ТЗ : http://narod.ru/disk/18053153001/ТЗ.doc.html

12 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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