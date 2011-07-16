Сайт для РА, сверстать и интегрировать в CMS

Добрый день! Необходима кроссбраузерная верстка (от IE 7) одной главной + до 5ти внутренних Верстка просто в html - не под cms Код должен быть оптимальный, валидный и комментированный Требования: - опыт работы с html5 - опыт работы с css3 - наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно за 2-3 дня сделать несложный сайт. Никаких скриптов или сложного функционала на данном этапе не будет.
Меню будет двухуровневое.
С вас только техническая часть. Наполнять сайт буду я.
Требования:
Кроссбраузерная верстка. Обязательно корректное отображение в ИЕ6, так как часть клиентов используют его.
Любая бесплатная ЦМС, главное не самописная или joomla. Подойдет Модкс, но это не критично.
Исполнитель с Украины.
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходимо срочно подверстать сайт на WordPress. Картинка во вложении. Предлагайте цены и пишите минимальные сроки.Завершен12 лет назад
- $50
Зарегистрованный пользователь сайта (joomla 1.5) в блогах добавляет своё новое сообщение. Пишет что сообщение было сохранено. Хотя это не так. Оно не вводится на главной странице и нет его в разделе. Уведомление на ...Закрыт12 лет назад
- $5
Добрый день есть сайт http://faberlic-ua.kiev.ua/index.php нужно поправить левое меню чтоб субкатегории отображались возле треугольников сайт на joomla 1.0.12HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Мне нужно сверстать сайт из PSD. Всего 3 страницы. Главная и две внутренних, каталог и просмотр товара. Верстать нужно в дивах, JS - jQuery. За сколько можете взяться за это и сколько ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна верстка под битрикс. Дизайн приложил. Главная, и еще настройка пары страниц (регистрация, корзина). Сайт готовый и рабочий. Надо сменить дизайн. Ну и вывести товары на главную, и внизу меню сделать. Так что в битриксе ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня есть зарегистрированный домен, хостинг и готовый дизайн сайта в PSD. Мне необходимо сделать сайт на проверенной CMS, предпочтительней всего на Joomla. Нужна качественная вёрстка PSD-макета, его «натяжка» на движок, загрузка на ...Завершен12 лет назад
- $10
Вот сайт:http://cms3.prgmm.ru/cat 1.Вид товаров необходимо сделать как вот здесь: http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=26 В столбик ,с разделением горизонтальной линии,каждого товара. и с рамочкой как у них. а у нас щас по 3 товара в ряд без разделений. 2.Внизу сьехал футер ,поправить ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, Необходим толковый верстальщик - верстка главной - верстка внутренней - подгонка других страниц под внут. макет Требования: - постоянство в сети - хорошая цена - оперативность конечно жеHTML-верстка35 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть работающий сайт на ВордПрессе + есть креативнный дизайн, нужно перенести/сверстать дизайн на готовый сайт. Просьба указывайте цену и строк выполнения!Закрыт12 лет назад