Сайт для РА, сверстать и интегрировать в CMS

$100
HTML-версткаЗавершен4 заявки173 просмотра
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Нужно за 2-3 дня сделать несложный сайт. Никаких скриптов или сложного функционала на данном этапе не будет.

Меню будет двухуровневое.

С вас только техническая часть. Наполнять сайт буду я.

Требования:

Кроссбраузерная верстка. Обязательно корректное отображение в ИЕ6, так как часть клиентов используют его.

Любая бесплатная ЦМС, главное не самописная или joomla. Подойдет Модкс, но это не критично.

Исполнитель с Украины.

12 лет назад
vnm
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ieroglyph
Дмитрий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
12 лет назад
$70
5 дней
Отлично, качественно справился с задачей. Планирую дальнейшее сотрудничество.
Очень положительный заказчик. Знает что хочет и платит вовремя :)
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