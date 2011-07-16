Сайт для РА, сверстать и интегрировать в CMS

Нужно за 2-3 дня сделать несложный сайт. Никаких скриптов или сложного функционала на данном этапе не будет.

Меню будет двухуровневое.

С вас только техническая часть. Наполнять сайт буду я.

Требования:

Кроссбраузерная верстка. Обязательно корректное отображение в ИЕ6, так как часть клиентов используют его.

Любая бесплатная ЦМС, главное не самописная или joomla. Подойдет Модкс, но это не критично.

Исполнитель с Украины.