Поправить css в transmenu

Вот сайт:http://cms3.prgmm.ru/cat 1.Вид товаров необходимо сделать как вот здесь: http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=26 В столбик ,с разделением горизонтальной линии,каждого товара. и с рамочкой как у них. а у нас щас по 3 товара в ряд без разделений. 2.Внизу сьехал футер ,поправить ...