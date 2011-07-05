Верстка шаблона PHP FUSION

Доработать вёрстку шаблона главной 1С Битрикс, требования резиновая, кроособразная и с валидацией без ошибок. Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену,сроки и работающие примеры.
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Необходима верстка шаблона для PHP FUSION
по дизайну PSD
Исходники дизайна будут позже.
Дизайн средней сложности
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