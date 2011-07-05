Верстка шаблонов PSD для мобильных устройств.

HTML-версткаЗакрытнет заявок138 просмотров
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Требования:

HTML5 (Стандарт WHATWG/W3C),CSS3

резиновая,сайт должен смотреться во всех разрешениях одинаково

спрайты для быстрого просмотра страниц

поддержка сенсорных экранов

поддержка браузеров BlackBerry,iPhone,Androide, Opera mini,Windows Phone

Учитывать боковые панели, которые должны быть открываться/закрываться скольжением пальца.

Верстка должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить добавлять/удалять боковые панели (с помощью JS). Их количество может варьироваться. Приложение сделано в DotNet.

Рассматриваются только конкретные предложения. Общих выражений : « выполню », « сделаем » и т.д писать не нужно.

В предложении указать - Общая цена проекта, Сроки начала и окончания проекта, Точки сверки. Если есть доп.вопросы, пишите в личку.

Отчет по проекту – ежедневный. Если не соблюдаются сроки, задание признается невыполненным.

Приём проекта производится только при выполнении всех пунктов. Если один из пунктов не сделан, задание признается невыполненным.

12 лет назад
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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