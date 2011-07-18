Верстка дизайна под vamshop (oscommerce)

$150
HTML-версткаЗавершен3 заявки178 просмотров
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Здравствуйте.

Есть необходимость сверстать дизайн интернет-магазина под cms vamshop (одна из сборок oscommerce). Указывайте пожалуйста сумму в проекте (она не критична, и человек не будет выбираться по самой низкой цене, но все таки хотелось бы ее видеть )

По ссылкам можно посмотреть как выглядит дизайн

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-index.jpg

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-inner-catalog.jpg

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-inner-product.jpg

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-inner-cart.jpg

12 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bloodmage
Андрей 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Отлично выполненная верстка для oscommerce - все получил в срок, небольшие дополнительные пожелания получил так же очень быстро и качественно. Рекомендую, однозначно :)
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, моментальная оплата. Очень приятный в общении и понимающий человек, рекомендую всем к сотрудничеству! Надеюсь будем работать и дальше.
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