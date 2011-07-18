Верстка дизайна под vamshop (oscommerce)

Здравствуйте.

Есть необходимость сверстать дизайн интернет-магазина под cms vamshop (одна из сборок oscommerce). Указывайте пожалуйста сумму в проекте (она не критична, и человек не будет выбираться по самой низкой цене, но все таки хотелось бы ее видеть )

По ссылкам можно посмотреть как выглядит дизайн

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-index.jpg

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-inner-catalog.jpg

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-inner-product.jpg

http://www.petyushkin.ru/misc/sluban-inner-cart.jpg