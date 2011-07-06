Шаблон под Joomla 1.5

HTML-версткаЗавершен16 заявок221 просмотр
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Сделать шаблон под Joomla 1.5 + сделать наполнение сайта текстовым контентом.

Макет главной кину в личку.

Joomla
12 лет назад
maxlapteff
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
change-room
Савкин 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$50
3 дня
Отличный верстальщик. Работает быстро и качественно.
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