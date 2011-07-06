Правка верстки существующего сайта, срочно

Здравствуйте.

Требуется внести изменения в верстку главной станицы сайта http://adguard.ru/.

То, что должно получиться в итоге - находится в аттаче (psd после выбора исполнителя).

Требования:

1. Картинка на переднем плане должна быть вынесена отдельным полупрозрачным блоком: картинок будет несколько и они будут меняться.

2. Эта самая картинка должна быть легко заменяема и иметь фиксированный размер (о нем лично)

3. Слайдер должен быть сверстан отдельными картинками, чтобы можно было реализовать динамическую их смену.

4. Изменения должны вноситься в существующий css.

5. jquery скрипт разрабатывать не требуется.

Просьба в оставленной вами заявке указать цену.