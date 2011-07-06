Шаблон на Вордпрес

HTML-версткаЗавершен9 заявок259 просмотров
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Добрый день.

Нужно уникализировать готовый шаблон Вордпрес. Изменить немного шапку и рисунок в ней, форму комментариев, почистить от левых ссылок.

Спасибо.

12 лет назад
Barskaya
Наталия 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Заказала у Александра шаблон.Все было выполнено быстро,качественно и по-разумной цене. Рекомендую.
Наталья честный и порядочный заказчик, было приятно с ней работать. С оплатой проблем не возникло, все в срок, как и договаривались. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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