Шаблон на Вордпрес

Сайт cms14.prgmm.ru Размер, такой же как и картинка на сайте - 389*154 лого будет флеш.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно уникализировать готовый шаблон Вордпрес. Изменить немного шапку и рисунок в ней, форму комментариев, почистить от левых ссылок.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сверстать 10 страничек и поставить на dle. делайте на своем или бесплатном хостинге. цена указана. Сроки - очень срочно. ваши предложения и уточнения по тз жду по icq 3822167 Расплачиваюсь вебманями, либо ЯД.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть готовый дизайн в PSD (4 страницы). Нужно: - Сделать верстку в html - Натянуть все на Joomla+VirtueMartHTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Здравствуйте, Есть рабочий сайт со старым шаблоном, нужно заменить новым. В шаблоне уже есть разбивка по блокам, выведены все эелементы и ссылки которые нужно отображать на новой странице. Необходимо по возможности максимально сохранить старые названия div'ов. Для нового шаблона ...Завершен12 лет назад
Есть дизайн сайта в psd (5 страниц, различающихся только серединой). Требуется сверстать страницу. Стили должны быть отделены от разметки. Специальные требования (автоматика описана для понимания функций, реализовывать js не нужно): 1. Левая и правая колонки фиксированы по ...Завершен12 лет назад
Есть макет сайта в PSD. Нужно сверстать и прикрепить к Joomla. Сайт – каталог сигар, из дополнительных вещей – регистрация пользователя, добавление продукта в псевдокорзину – простое запоминание через cookie. Прикрепил пример макета. Вестка кроссбраузерная, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно с PSD сверстать шаблон для Joomla! Если нужно, внести коррективы.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $25
Нужно сверстать и устоновить дизайн на сайт, обновить внешний вид.Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Требуется внести изменения в верстку главной станицы сайта http://adguard.ru/. То, что должно получиться в итоге - находится в аттаче (psd после выбора исполнителя). Требования: 1. Картинка на переднем плане должна быть вынесена отдельным полупрозрачным блоком: картинок ...Завершен12 лет назад
- $15
Добрый день товарищи фрилансеры необходимо сверстать главную страницу. Итого требования дизайн резиновый, ну и чтобы красиво в фаерфоксе, эксплрорер и хроме с оперой. Плюс выпадающие меню должно быть на ксс. Макет в архиве прикреплен к ...Завершен12 лет назад