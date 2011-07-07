Верстка шаблона сайта

$30
HTML-версткаЗавершен12 заявок297 просмотров
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Здравствуйте,

Есть рабочий сайт со старым шаблоном, нужно заменить новым.

В шаблоне уже есть разбивка по блокам, выведены все эелементы и ссылки которые нужно отображать на новой странице.

Необходимо по возможности максимально сохранить старые названия div'ов.

Для нового шаблона использовать отдельную папку

Всю графику связанную с новым шаблоном выкладывать в папку. Все новые css туда же. Новый файл main.htm тоже.

1 шаблон сейчас + 3-4 позже если понравится исполнитель

12 лет назад
bm00n
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Верстка на отлично, очень оперативно!
Спасибо за работу, жду новых заказов.
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