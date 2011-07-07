Верстка шаблона сайта

Есть дизайн сайта в psd (5 страниц, различающихся только серединой). Требуется сверстать страницу. Стили должны быть отделены от разметки. Специальные требования (автоматика описана для понимания функций, реализовывать js не нужно): 1. Левая и правая колонки фиксированы по ...
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Здравствуйте,
Есть рабочий сайт со старым шаблоном, нужно заменить новым.
В шаблоне уже есть разбивка по блокам, выведены все эелементы и ссылки которые нужно отображать на новой странице.
Необходимо по возможности максимально сохранить старые названия div'ов.
Для нового шаблона использовать отдельную папку
Всю графику связанную с новым шаблоном выкладывать в папку. Все новые css туда же. Новый файл main.htm тоже.
1 шаблон сейчас + 3-4 позже если понравится исполнитель
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