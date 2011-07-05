Верстка дизайна + Joomla + VirtueMart

HTML-версткаЗакрыт12 заявок243 просмотра
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Есть готовый дизайн в PSD (4 страницы). Нужно:

- Сделать верстку в html

- Натянуть все на Joomla+VirtueMart

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
kontrol24
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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