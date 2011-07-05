Оформление элементов сайта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки187 просмотров
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Добрый день.

Сделали дизайн, сверстали под джумлу, установили - всё ок.

Залили контент - смотрится стремно, нужно отверстать несколько элементов.

Элементы - текст и фото. Надо сделать: рамочки, фон, красивый шрифт заголовка, отступы, и т.п.

Возможно ещё потребуется разместить контент.

Вообщем подробнее в аське: 1599040

Сроки: сегодня-завтра.

12 лет назад
home
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
PixelF
Игорь 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
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