Доработки по сайту.

Нужна блочная вёрстка маета и CSS профиль.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://www.zhovten-kino.kiev.ua/.
Доработки по дизайну.
1)
На главной странице.
Фильм - Ностальгия.
При клике на вторую кнопку "Купить билеты" (серая). Появляется форма для покупки билета.
В браузере Chrome, MozilaFireFox - форма отображается корректно и работает. (по центру)
В IE форма отображается внизу сайта.
Требуется, что бы в IE форма отображалась корректно.
2) Увеличть отступ от картинки фильма.
http://awesomescreenshot.com/03ag7idd8
Отступ увеличить:
- на главной странице
- на странице конкретного фильма
- на фильмах "Смотрите в кинотеатре
3) На странице фильма есть сервис "Дискус".
Если оставить длинный коментарий "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......и т.д!!!!!"
То страница растет в ширь.
Надо ограничить ширину дискуса.
FreeBSD
Apache 1.3.6
PHP 4 (register_globals = on)
MySQL 4 (windows-1251)
на MySQL 5 работать будет, на Apache 2 работать будет, но на PHP 5 может не взлететь
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