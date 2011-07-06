Доработки по сайту.

Сайт http://www.zhovten-kino.kiev.ua/.

Доработки по дизайну.

1)

На главной странице.

Фильм - Ностальгия.

При клике на вторую кнопку "Купить билеты" (серая). Появляется форма для покупки билета.

В браузере Chrome, MozilaFireFox - форма отображается корректно и работает. (по центру)

В IE форма отображается внизу сайта.

Требуется, что бы в IE форма отображалась корректно.

2) Увеличть отступ от картинки фильма.

http://awesomescreenshot.com/03ag7idd8

Отступ увеличить:

- на главной странице

- на странице конкретного фильма

- на фильмах "Смотрите в кинотеатре

3) На странице фильма есть сервис "Дискус".

Если оставить длинный коментарий "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......и т.д!!!!!"

То страница растет в ширь.

Надо ограничить ширину дискуса.

FreeBSD

Apache 1.3.6

PHP 4 (register_globals = on)

MySQL 4 (windows-1251)

на MySQL 5 работать будет, на Apache 2 работать будет, но на PHP 5 может не взлететь