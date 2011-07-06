Доработки по сайту.

HTML-версткаЗакрыт1 заявка185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт http://www.zhovten-kino.kiev.ua/.

Доработки по дизайну.

1)

На главной странице.

Фильм - Ностальгия.

При клике на вторую кнопку "Купить билеты" (серая). Появляется форма для покупки билета.

В браузере Chrome, MozilaFireFox - форма отображается корректно и работает. (по центру)

В IE форма отображается внизу сайта.

Требуется, что бы в IE форма отображалась корректно.

2) Увеличть отступ от картинки фильма.

http://awesomescreenshot.com/03ag7idd8

Отступ увеличить:

- на главной странице

- на странице конкретного фильма

- на фильмах "Смотрите в кинотеатре

3) На странице фильма есть сервис "Дискус".

Если оставить длинный коментарий "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......и т.д!!!!!"

То страница растет в ширь.

Надо ограничить ширину дискуса.

FreeBSD

Apache 1.3.6

PHP 4 (register_globals = on)

MySQL 4 (windows-1251)

на MySQL 5 работать будет, на Apache 2 работать будет, но на PHP 5 может не взлететь

12 лет назад
Olemedia
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать сайт с управлением

    Есть готовый макет сайта визитки в псд, нужно сверстать его (аккуратно) и сделать с системой управления (например джумла). Страница главная и внутренние 3 штуки (но они одинаковые отличаются только вставкой графики в шапке). Будет раздел видео ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ads manager 2.6

    Необходимо изменить внешний вид отображения объявлений в детальном виде в ads manager 2.6

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление элементов сайта

    Добрый день. Сделали дизайн, сверстали под джумлу, установили - всё ок. Залили контент - смотрится стремно, нужно отверстать несколько элементов. Элементы - текст и фото. Надо сделать: рамочки, фон, красивый шрифт заголовка, отступы, и т.п. Возможно ещё потребуется разместить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон на Вордпрес

    Добрый день. Нужно уникализировать готовый шаблон Вордпрес. Изменить немного шапку и рисунок в ней, форму комментариев, почистить от левых ссылок. Спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть на dle 9.0

    $50

    Нужно сверстать 10 страничек и поставить на dle. делайте на своем или бесплатном хостинге. цена указана. Сроки - очень срочно. ваши предложения и уточнения по тз жду по icq 3822167 Расплачиваюсь вебманями, либо ЯД.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад