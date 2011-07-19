Сверстать сайт с управлением

Есть готовый макет сайта визитки в псд, нужно сверстать его (аккуратно) и сделать с системой управления (например джумла). Страница главная и внутренние 3 штуки (но они одинаковые отличаются только вставкой графики в шапке).

Будет раздел видео (примерно как вконтакте) и фотоальбом (примерно как вконтакте) - по этому вопросу хотелось бы пообщаться.

Бюджет 50 usd