Сверстать сайт с управлением

HTML-версткаЗавершен13 заявок296 просмотров
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Есть готовый макет сайта визитки в псд, нужно сверстать его (аккуратно) и сделать с системой управления (например джумла). Страница главная и внутренние 3 штуки (но они одинаковые отличаются только вставкой графики в шапке).

Будет раздел видео (примерно как вконтакте) и фотоальбом (примерно как вконтакте) - по этому вопросу хотелось бы пообщаться.

Бюджет 50 usd

12 лет назад
kopeika
Раф 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
12 лет назад
$50
2 дня
10 реальных баллов. Большое спасибо Алексею, очень быстро сделал, даже не ожидал, к тому же качество сборки сайта на высоком уровне. После сдачи заказа не бросил и проконсультировал, за что еще 20 баллов ))) В общем готов сотрудничать дальше. Еще раз спасибо!
С радостью выполнил этот проект. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
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