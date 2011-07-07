Приватно для Черкасова Алексея (herurg)

HTML-версткаЗавершен1 заявка125 просмотров
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Верстка доп. страниц соц. сети

12 лет назад
VeMax
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
1 день
За несколько часов все сделал. Без ошибок и исправлений. Просто отлично.
Заказчик супер. Оплата тогда когда сказал. Не подводит. Задачи ставит точные, любит когда всё выполнено в срок или раньше=) Рекомендую людям которые уверены в своих способностях работы!
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